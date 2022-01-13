Роднина ожидала от Валиевой высоких баллов в короткой программе на ЧЕ

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о мировом рекорде Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине (Эстония).

«Камила Валиева — молодец. Она демонстрирует стабильный результат на многих соревнованиях, поэтому от неё следовало ожидать такие баллы. Другой вопрос, что это олимпийский сезон — все мечтают о высоких результатах», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Валиева с мировым рекордом лидирует после короткой программы на ЧЕ-2022. 15-летняя уроженка Казани за свой прокат получила рекордные 90,75 балла. Второй стала Луна Хендрикс из Бельгии (76,25), третье место заняла другая россиянка — Трусова (75,13),

Ещё одна представительница России, Щербакова, стала четвёртой (69,05).

Прокат произвольной программы у женщин пройдёт 15 января.

Четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун прокомментировал результаты короткой программы в женском одиночном катании ЧЕ-2022.