Губерниев ждёт полный пьедестал россиянок в одиночном катании на Играх-2022

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты россиянок в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине.
Губерниев ждёт полный пьедестал россиянок в одиночном катании на Играх-2022
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«Самое главное, чтобы пик их формы пришёлся на Пекин. На Олимпиаде мы ждём полный пьедестал россиянок в одиночном катании и борьбу за золото в других видах», — цитирует Губерниева Sport24.

Он добавил, что не стоит удивляться мировому рекорду Камилы Валиевой в короткой программе на ЧЕ-2022, поскольку в России сильнейшие фигуристки в одиночном катании. Комментатор также назвал Валиеву уникальной спортсменкой. 

Валиева лидирует после короткой программы на ЧЕ-2022. 15-летняя уроженка Казани за свой прокат получила рекордные 90,75 балла. Второй стала Луна Хендрикс из Бельгии (76,25), третье место заняла другая россиянка Александра Трусова (75,13).

Ещё одна представительница России Анна Щербакова заняла четвёртое место (69,05).

Прокат произвольной программы у женщин пройдёт 15 января.

Олимпиада-2022 состоится с 4 по 20 февраля. В фигурном катании будет разыграно пять комплектов наград.

Ранее Ирина Роднина заявила, что ожидала от Валиевой высоких баллов в короткой программе на ЧЕ.

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