С новым штабом и спортивным директором: что известно о приходе Ваноли в «Спартак» вместо Витории

Главный тренер московского «Спартака», по всей видимости, должен быть назначен до конца недели. Клуб уже официально объявил о расторжении соглашения с Руем Виторией, вместе с которым тренерский штаб покинули четыре ассистента. Место португальца должен занять итальянец Паоло Ваноли, ранее бывший ассистентом Антонио Конте. В его помощники прочат работавшего с «Фиорентиной» Марко Донаделя, а функции спортивного директора клуба, вероятно, будут возложены на скаута ПСЖ Луку Каттани. По информации источников, о назначении должно быть объявлено после заседания совета директоров «Спартака».

В московском «Спартаке» грядут большие кадровые изменения. В ближайшее время в клубе должны появиться новый главный тренер и его штаб, а также спортивный директор. По всей видимости, наставником десятикратных чемпионов России станет Паоло Ваноли, ранее работавший ассистентом Антонио Конте в «Челси», «Интере» и сборной Италии.

Слухи о том, что 49-летний специалист может возглавить красно-белых вместо Руя Витории появились ещё в ноябре. Тогда журналист Нобель Арустамян отмечал, что итальянец ради самостоятельной тренерской карьеры отказался идти вслед за Конте в «Тоттенхэм» и начал переговоры с руководством московского клуба. Сообщалось, что специалист может получить должность во время зимней паузы.

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Всё это время Витория продолжал работать и добиваться со «Спартаком» противоречивых результатов. С одной стороны, португальский наставник смог добиться успеха в Лиге Европы: занять первое место в непростой группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией» и пробиться напрямую в 1/8 финала. С другой, его подопечные опустились на девятую строчку в российской Премьер-лиге и лишь временами выглядели достойно. С тех пор, как появились первые слухи о возможном приходе Ваноли, «Спартак» набрал пять очков в пяти матчах, а в последнем туре перед зимней паузой крупно уступил «Сочи» со счётом 0:3.

В начале декабря многие российские инсайдеры и СМИ стали активнее отправлять в отставку Виторию и писать о назначении Ваноли сразу по окончании осенней части сезона. По их информации, это должно произойти после заседания совета директоров «Спартака». При этом популярность португальца в среде болельщиков выросла благодаря выходу команды в плей-офф Лиги Европы. Когда Витория повёл футболистов на ужин в Сочи, фанаты пришли к ресторану с баннером «Руй — наш тренер».

По данным «Спорт-Экспресса», замена Витории на Ваноли должна состояться в ближайшее время. Сообщается, что итальянский тренер прибудет в Москву из Вероны 15 декабря и останется в столице на несколько дней. По некоторым данным, 17-го числа он будет официально представлен в качестве нового наставника «Спартака». Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, клуб уже нанял Ваноли переводчика с итальянского. Им стал спортивный журналист Владимир Иринчеев.

Также появилась информация, кто может войти в тренерский штаб Ваноли. Сообщается, что одним из его помощников станет Марко Донадель. До этого лета он входил в тренерский штаб «Фиорентины», за которую выступает бывший игрок «Спартака» Александр Кокорин. По информации портала Fiorentina.it, 38-летний итальянец отправился в Москву 14 декабря.

Ещё одним новым лицом в «Спартаке» должен стать Лука Каттани. Скаут «Пари Сен-Жермен» рассматривается на должность спортивного директора московского клуба вместо ушедшего в отставку ещё летом Дмитрия Попова. Первоначально сообщалось, что Каттани отказался переезжать из Франции в Россию. Но в дальнейшем он дал своё согласие, когда стало понятно, что команду возглавит Ваноли. По словам итальянского инсайдера Николо Скиры, «Спартак» подпишет контракт с Каттани на три года. 13 декабря генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков заявил: «Определённость по спортивному директору более-менее есть».

Несмотря на то, что в СМИ увольнение Витории и назначение Ваноли преподносили как свершившиеся события, утром 15 декабря этот процесс не был завершён. «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщал, что португалец якобы отказывается покидать клуб и подписывать необходимые для этого документы, в связи с чем Ваноли пока не может формально занять должность.

Позднее «РБ Спорт» уточнил, что проволочка была связана не с отказом Витории уходить, а с нерешённым вопросом по поводу сроков выплаты неустойки. Португалец должен получить €2 млн, и клуб согласен выплатить эту сумму, но только частями в течение некоторого времени. Сторона тренера же настаивала на том, что бы как можно скорее получить всю причитающуюся сумму.

Однако вечером уход Витории был подтверждён. «Спартак» объявил, что расставание произошло по взаимному согласию.

«Португалец навсегда останется в истории «Спартака» как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение. Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу «Спартаку», — подчеркнули в клубе.

Вместе с португальцем ушли и его четыре ассистента: Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.