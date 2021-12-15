Джикия: поражение от «Зенита» 1:7 — позор для «Спартака»

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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал разгромное поражение своей команды «Зениту» со счётом 1:7.
Джикия: поражение от «Зенита» 1:7 — позор для «Спартака»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Уместно ли слово «позор» по отношению к матчу «Зенит» — «Спартак» (7:1)? Да. К сожалению, у меня в «Спартаке» было и 0:7 с «Ливерпулем», — цитирует Джикию «Матч ТВ».

Напомним, что в 12-м туре РПЛ «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 7:1. Единственный мяч красно-белых забил Квинси Промес.

По итогам первой половины сезона московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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