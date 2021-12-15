Джикия: разговоры о возможной отставке Витории никак на нём не сказываются

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал возможное увольнение главного тренера столичной команды Руя Витории.

«Считаю, что разговоры о его возможной отставке никак на нём не сказываются и на мне тоже. Я давно нахожусь в «Спартаке» и знаю, что, если мы сталкиваемся с двумя-тремя неудачами подряд, всегда начинаются темы какие-то, и эти темы и меня затрагивают», — цитирует Джикию «Матч ТВ».

По словам защитника сборной России, Витория — настоящий профессионал, который всегда пытается найти индивидуальный подход к каждому игроку «Спартака», «нащупать химию».

«Он уверенный в себе тренер. Я отношусь профессионально, понимаю, что любой человек в «Спартаке» может спокойно закончить свой путь здесь», — заключил он.

Ранее сообщалось, что скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани будет назначен на пост спортивного директора «Спартака».