Калиниченко: происходящее в «Спартаке» иначе как сериал не назовёшь

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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал частую смену тренеров в московском клубе.
Калиниченко: происходящее в «Спартаке» иначе как сериал не назовёшь
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«Хочу сказать так — сериал под названием «Спартак» будет ещё долго будоражить сердца всех болельщиков. То, что происходит в клубе в последние годы, иначе как сериал не назовёшь, и он грустный», — сказал Калиниченко в эфире «Матч ТВ».

Он добавил, что при нём поменялось около 15 тренеров в московском клубе. Он также добавил, что хочет услышать от руководства какие-то намётки футбольной стратегии команды.

Отмечается, что «Спартак» готовится сменить главного тренера Руя Виторию на Паоло Ваноли.

Ранее сообщалось, что «Интер» намерен отпустить Эриксена, потому что ему запрещено играть в Серии А.

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