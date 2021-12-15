«Интер» намерен отпустить Эриксена, потому что ему запрещено играть в Серии А

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Миланский «Интер» готов расстаться с датским полузащитником Кристианом Эриксеном, который имеет проблемы с сердцем.
«Интер» намерен отпустить Эриксена, потому что ему запрещено играть в Серии А
  • Reuters

По информации La Gazzetta dello Sport, футболисту установили кардиовертер-дефибриллятор. Согласно правилам Серии А, Эриксен не имеет права играть в чемпионате.

В связи с этим «Интер» готов отпустить Эриксена при условии выгодного предложения. Клуб поддерживает футболиста и хочет отдать его на правах свободного агента в другой клуб.

Напомним, что Эриксен перенёс остановку сердца во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией (0:1). Врачи десять минут реанимировали футболиста прямо на поле, делая открытый массаж сердца.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» опровергли слова Крыховяка, который обвинил клуб во лжи.

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