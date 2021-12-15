В «Локомотиве» опровергли слова Крыховяка, который обвинил клуб во лжи

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн ответил на обвинения бывшего полузащитника Гжегожа Крыховяка, который в настоящий момент выступает за «Краснодар».

«Меня удивили его обвинения, знал его как очень хорошего парня. Не мог поверить, что он правда сказал такие вещи. С нашей стороны никакой лжи не было», — заявил Цорн.

Он также рассказал, что футболист не хотел доигрывать контракт, а собирался его продлевать. Цорн заявил, что клуб продал игрока «Краснодару» после того, как Крыховяк уже договорился с новой командой.

По итогам первой половины сезона «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.

Ранее руководитель по спорту и развитию «Локомотива» заявил, что клуб хочет быть выше и лучше «Зенита».