В «Локомотиве» опровергли слова Крыховяка, который обвинил клуб во лжи
- РИА Новости
«Меня удивили его обвинения, знал его как очень хорошего парня. Не мог поверить, что он правда сказал такие вещи. С нашей стороны никакой лжи не было», — заявил Цорн.
Он также рассказал, что футболист не хотел доигрывать контракт, а собирался его продлевать. Цорн заявил, что клуб продал игрока «Краснодару» после того, как Крыховяк уже договорился с новой командой.
По итогам первой половины сезона «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.
Ранее руководитель по спорту и развитию «Локомотива» заявил, что клуб хочет быть выше и лучше «Зенита».