Руководитель по спорту и развитию «Локомотива»: мы хотим быть выше и лучше «Зенита»

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ларс Корнетка рассказал о стратегических целях команды.

«Зенит» идёт на первом месте, но мы не хотим быть как они, мы хотим быть выше и лучше. Наш футбол должен быть настолько качественным, чтобы мы били в Европе и «Марсель», и «Лацио», — сказал Корнетка.

При этом он отметил, что всё это не решается за один день. Он также добавил, что основной целью команды является подведение молодых игроков к основе.

Напомним, что по итогам первой половины сезона «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (38 очков).

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