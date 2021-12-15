Руководитель по спорту и развитию «Локомотива»: мы хотим быть выше и лучше «Зенита»

Короткая ссылка
Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ларс Корнетка рассказал о стратегических целях команды.
Руководитель по спорту и развитию «Локомотива»: мы хотим быть выше и лучше «Зенита»
  • © официальный твиттер ФК "Локомотив"

«Зенит» идёт на первом месте, но мы не хотим быть как они, мы хотим быть выше и лучше. Наш футбол должен быть настолько качественным, чтобы мы били в Европе и «Марсель», и «Лацио», — сказал Корнетка.

При этом он отметил, что всё это не решается за один день. Он также добавил, что основной целью команды является подведение молодых игроков к основе.

Напомним, что по итогам первой половины сезона «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (38 очков).

Ранее сообщалось, что Витория отказывается покидать «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить