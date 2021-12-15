Руководитель по спорту и развитию «Локомотива»: мы хотим быть выше и лучше «Зенита»
- © официальный твиттер ФК "Локомотив"
«Зенит» идёт на первом месте, но мы не хотим быть как они, мы хотим быть выше и лучше. Наш футбол должен быть настолько качественным, чтобы мы били в Европе и «Марсель», и «Лацио», — сказал Корнетка.
При этом он отметил, что всё это не решается за один день. Он также добавил, что основной целью команды является подведение молодых игроков к основе.
Напомним, что по итогам первой половины сезона «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (38 очков).
Ранее сообщалось, что Витория отказывается покидать «Спартак».