Ошибка при участии Аршавина и соперник для «Зенита»: чем завершились жеребьёвки первого раунда плей-офф еврокубков

«Зенит» узнал соперника по стыковым матчам Лиги Европы. Им стал «Бетис», занимающий третье место в турнирной таблице текущего сезона Примеры. Наиболее интересным же на этой стадии станет противостояние «Барселоны» и «Наполи». Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов с участием Андрея Аршавина в роли звёздного гостя оказалась омрачена серьёзными техническими накладками, из-за которых церемонию пришлось проводить заново. В итоге образовались две суперпары: ПСЖ померится силами с «Реалом», а «Интер» — с «Ливерпулем».

Непростой жребий для «Барселоны»

В понедельник, 13 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка плей-офф всех трёх еврокубков. Однако внимание российских болельщиков было приковано к Лиге Европы, где своего соперника должен был узнать «Зенит». Петербуржцы заняли третье место в группе H Лиги чемпионов и вылетели из турнира, а на стадии 1/16 финала достаться им могли команды, ставшие вторыми в квартетах ЛЕ: загребское «Динамо», «Олимпиакос», «Реал Сосьедад», «Наполи», «Бетис», «Рейнджерс», «Брага» и «Лацио».

Откровенно пугающих вариантов не было, но нежелательно было бы попасть на двух итальянских грандов, пусть неаполитанцы дважды и уступили «Спартаку» на групповой стадии. Все остальные коллективы на бумаге смотрелись чуть слабее.

В результате клуб с берегов Невы получил промежуточный вариант в виде «Бетиса». На первый взгляд испанский коллектив не кажется грозным. Он редко попадает в еврокубки, чаще оказываясь в середине турнирной таблицы национального первенства, и в XXI веке даже несколько раз вылетал из элитного дивизиона. Интересно, что ранее пути оппонентов никогда не пересекались, хотя севильцы провели четыре игры с «Рубином» и московским «Динамо».

Однако в новом сезоне Примеры «Бетис» приятно удивляет своих болельщиков и под руководством опытного тренера Мануэля Пеллегрини, известного по работе с «Манчестер Сити», «Реалом» и «Вильярреалом», занимает третье место в турнирной таблице, уступая только «Реалу» и «Севилье». А нападающий клуба Хуанми с десятью голами делит вторую строчку в гонке бомбардиров турнира с Винисиусом Жуниором.

Другой испанской команде — «Барселоне», сенсационно не сумевшей выйти в плей-офф ЛЧ, достался наиболее грозный соперник из всех возможных — «Наполи». Возглавляемые Лучано Спаллетти неаполитанцы ведут борьбу за чемпионство в Италии, хотя и потерпели два поражения подряд. В противостоянии с переживающими серьёзный кризис каталонцами скорее они выглядят фаворитами.

В последний раз соперники встречались совсем недавно, в рамках 1/8 финала ЛЧ-2019/20. Причём между первой и второй игрой тогда из-за пандемии коронавируса прошло полгода. В Италии в феврале команды разошлись миром (1:1), а в ответном матче в августе сильнее оказались сине-гранатовые (3:1).

Остальные пары получились менее представительными, а пути клубов из топ-5 ведущих первенств Старого Света пересеклись ещё только в одном случае.

Экс-наставнику «Спартака» Доменико Тедеско предстоит решить непростую задачу. Вверенный ему «Лейпциг» сойдётся с набравшим неплохой ход «Реалом Сосьедад». «Аталанта», цвета которой защищает Алексей Миранчук, встретится с многократным чемпионом Греции «Олимпиакосом». А другой итальянский коллектив «Лацио» сыграет с «Порту».

Пару слов необходимо сказать и про жребий для «Шерифа». Сильнейшая команда Молдавии, сенсационно обыгравшая на групповом этапе ЛЧ мадридский «Реал» и «Шахтёр», получила вполне проходимого соперника — «Брагу». А это значит, что подопечные Юрия Вернидуба имеют хорошую возможность впервые в истории пробиться в 1/8 финала еврокубка. Остаётся добавить, что первые стыковые матчи состоятся 17 февраля, а вторые — 24-го.

Извечные соперники для Месси и Роналду

Жеребьёвка Лиги чемпионов оказалась омрачена скандалом. Изначально она состоялась в 14:00 по московскому времени. По воле случая в инциденте оказался замешан бронзовый призёр Евро-2008 Андрей Аршавин, которого пригласили в качестве звёздного гостя для проведения процедуры.

Сначала всё шло по плану. В соперники «Реалу» бывший капитан сборной России достал «Бенфику». Проблемы начались при формировании следующей пары, когда жребий свёл пути «Вильярреала» и «Манчестер Юнайтед», хотя они не могли встретиться в 1/8 финала, поскольку играли в одной группе. Аршавина попросили достать другую команду, и ею стал «Манчестер Сити».

На этом сложности не закончились, ведь оппонентом «Атлетико» мог стать «Ливерпуль». Эти команды также противостояли друг другу в одном квартете главного еврокубка. Однако «Атлетико» попал на «Баварию», а мерсисайдцам достался «Зальцбург». Кроме того, ПСЖ попал на МЮ, а значит, Лионелю Месси и Криштиану Роналду предстояло сойтись лицом к лицу.

Однако вскоре УЕФА объявил, что жеребьёвка будет проведена повторно.

«Из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика, который сообщает официальным лицам УЕФА, какие команды имеют право играть друг с другом, была допущена серьёзная ошибка при жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов», — говорится в заявлении организации.

Против новой жеребьёвки, по информации СМИ, выступил лишь «Реал». Мадридцы якобы упирали на то, что ошибки начались уже после определения их пары. И «сливочных» можно понять, ведь они получили в оппоненты скромную «Бенфику». Однако своё решение УЕФА менять, конечно, не стал.

В испанском клубе будто чувствовали — на этот раз Аршавин отправит их к куда более грозной команде. В результате 13-кратному обладателю трофея достался ПСЖ. А Месси в первом же сезоне после отъезда из «Барсы» предстоит впервые встретиться с извечным оппонентом не в составе каталонцев. Пути команд в последние годы регулярно пересекаются в ЛЧ. Так, в позапрошлом сезоне они попали в одну группу и парижане разгромили мадридцев дома (3:0) и сыграли вничью в гостях (2:2). Зато в сезоне-2017/18 те оказались сильнее в 1/8 финала — 3:1, 2:1.

Криштиану Роналду также придётся встретиться с прекрасно знакомым конкурентом — «Атлетико». За всю карьеру именно против мадридцев португалец играл больше всего — 35 раз. И в этих матчах он забил 25 мячей. Чаще нападающий огорчал только «Севилью» — 27 голов. Теперь у него есть шанс вывести соперника на первое место в своём личном рейтинге наиболее излюбленных оппонентов.

Большой интерес вызывает противостояние действующего чемпиона Италии «Интера» и одной из сильнейших команд Англии «Ливерпуля». Их пути пересекались на удивление нечасто — всего дважды. В полуфинале Кубка европейских чемпионов — 1964/65 сильнее оказались миланцы, совершившие впечатляющий камбэк после поражения в первом матче на выезде со счётом 1:3. В 1/8 финала ЛЧ-2007/08 мерсисайдцы взяли реванш — 2:0, 1:0.