Радченко назвал правильным решение УЕФА провести повторную жеребьёвку 1/8 финала ЛЧ

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Бывший футболист «Зенита» и сборной России по футболу Дмитрий Радченко прокомментировал техническую ошибку, которая возникла при жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Радченко назвал правильным решение УЕФА провести повторную жеребьёвку 1/8 финала ЛЧ
  • AP

При проведении жеребьёвки в пару 1/8 финала попали «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед», которые встречались на групповом этапе, поэтому не должны были играть между собой на следующей стадии.

При этом шар «Манчестер Юнайтед» после ошибки не был сразу же помещён в необходимую корзину. Следом в соперники «Атлетико» выпала «Бавария», хотя это мог бы быть и «Манчестер Юнайтед», если бы соответствующий шар вовремя был положен в нужную корзину.

«Был как раз в студии «Матч ТВ» во время инцидента, наблюдал в прямом эфире. В принципе, решение «Атлетико» и «Вильяррела» подать протест на результаты жеребьёвки правильное, ведь это была очень серьёзная ошибка. Не припомню подобного. Андрей Сергеевич Аршавин молодец, что выявил эту ошибку, мог бы и другой шар вытащить ведь», — сказал Радченко RT.

Андрей Аршавин принимал участие в жеребьёвке как представитель Санкт-Петербурга, где состоится финал Лиги чемпионов.

Ранее Радченко оценил шансы «Зенита» пройти «Бетис» в 1/16 Лиги Европы.

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