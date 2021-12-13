Радченко оценил шансы «Зенита» пройти «Бетис» в 1/16 Лиги Европы

Бывший футболист «Зенита» и сборной России по футболу Дмитрий Радченко оценил силу соперника питерцев по 1/16 финала Лиги Европы УЕФА ― испанского «Бетиса».

«Абсолютно не считаю, что это оптимальный жребий на данной стадии. «Зениту» попался очень сильный оппонент. «Бетис» в этом году играет в очень приличный футбол, находится на третьем месте в чемпионате Испании, обыгрывает грандов. Так что подопечным Сергея Семака, скорее, не повезло. Соперник ли это уровня Лиги чемпионов? В этом сезоне ― да. По крайней мере, «Бетис» точно будет бороться за место в зоне ЛЧ в Примере. Команда на это вполне способна. Это клуб с большой историей, сумасшедшими болельщиками. Мне приходилось играть с ними, и я знаю, каково это. Они будут максимально пользоваться своими шансами. Возможно, поборются даже за кубок Лиги Европы, им это по силам», — сказал Радченко RT.

Также экс-футболист питерцев назвал лучших игроков испанской команды.

«На кого обратить внимание в «Бетисе»? Клаудио Браво, Марк Бартра, Хоакин, Набиль Фекир, Кристиан Тельо. Преимущественно эти игроки. Но мне в целом очень нравится эта команда и та игра, которую они показывают. Очень классное взаимодействие между футболистами, игровая дисциплина, хорошо переходят от обороны в середину поля, а затем в атаку. «Бетис» захочет играть первым номером, владеть мячом. Интересно, позволит ли это «Зенит». Думаю, шансы здесь 50 на 50», — добавил Радченко.

Первый матч противостояния состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге. Ответный поединок пройдёт 24 февраля в Севилье.

Ранее Канчельскис назвал нормальным явлением ошибку УЕФА при жеребьёвке 1/8 финала ЛЧ.