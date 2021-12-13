Канчельскис назвал нормальным явлением ошибку УЕФА при жеребьёвке 1/8 финала ЛЧ

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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал техническую ошибку, которая возникла при жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Канчельскис назвал нормальным явлением ошибку УЕФА при жеребьёвке 1/8 финала ЛЧ
  • Reuters

При проведении жеребьёвки в пару 1/8 финала попали «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед», которые встречались на групповом этапе и потому не должны были играть между собой на следующей стадии.

При этом шар «Манчестер Юнайтед» после ошибки не был сразу же помещён в необходимую корзину. Следом в соперники «Атлетико» выпала «Бавария», хотя это мог бы быть и «Манчестер Юнайтед», если бы соответствующий шар вовремя был положен в нужную корзину.

«Это чистая случайность. Даже не нужно об этом думать, абсолютно нормальное явление. Иногда так бывает, когда две команды так и норовят сыграть между собой. Ничего страшного нет. Не считаю, что УЕФА допустил какую-то вопиющую ошибку», — сказал Канчельскис RT.

Ранее Канчельскис заявил, что «Зениту» надо выходить и обыгрывать «Бетис».

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