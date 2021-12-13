Канчельскис: «Зениту» надо выходить и обыгрывать «Бетис» в 1/16 финала ЛЕ

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о результате жеребьёвки плей-офф Лиги Европы УЕФА для «Зенита», по результатам которой питерцы встретятся с испанским «Бетисом».

«Думаю, что сейчас испанская лига не так сильна. Времена изменились, поэтому «Зениту» по силам обыграть «Бетис». Конечно, критика команды Сергея Семака за их игру в Лиге чемпионов оправданна, ведь руководство клуба постоянно кричит, что им по силам чуть ли не выиграть главный европейский турнир. В чемпионате трофеи берут ― не проблема, а про ЛЧ пока в основном сказки рассказываются. Однако против «Бетиса» надо выходить и обыгрывать его. Да, это третье место Примеры, но повторюсь: чемпионат у них в упадке и все команды стали ниже классом. Это касается даже «Реала» с «Барселоной». Поэтому шансы на успех очень большие», — сказал Канчельскис RT.

Первый матч противостояния состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге. Ответный поединок пройдёт 24 февраля в Севилье.

Ранее сообщалось, что Жирков не считает «Бетис» лёгким соперником для «Зенита» в Лиге Европы.