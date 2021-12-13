Жирков не считает «Бетис» лёгким соперником для «Зенита» в Лиге Европы

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы для петербургской команды.
Жирков не считает «Бетис» лёгким соперником для «Зенита» в Лиге Европы
  • Reuters

«Лига Европы превратилась в крайне непростой турнир. Сейчас там попросту не бывает лёгких соперников. То же самое касается и «Бетиса» — это очень хорошая команда, крепкая. Всё-таки третье место в Примере просто так не занимают. «Зениту» будет очень непросто в этом противостоянии, однако я верю в их проход. Хочется увидеть два наших клуба в 1/8», — цитирует Жиркова Sport24.

«Бетис» после 17 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Зенит» возглавляет РПЛ.

Ранее Хохлов заявил, что у «Зенита» есть все шансы пройти «Бетис» в Лиге Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить