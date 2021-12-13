Жирков не считает «Бетис» лёгким соперником для «Зенита» в Лиге Европы

Бывший полузащитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы для петербургской команды.

«Лига Европы превратилась в крайне непростой турнир. Сейчас там попросту не бывает лёгких соперников. То же самое касается и «Бетиса» — это очень хорошая команда, крепкая. Всё-таки третье место в Примере просто так не занимают. «Зениту» будет очень непросто в этом противостоянии, однако я верю в их проход. Хочется увидеть два наших клуба в 1/8», — цитирует Жиркова Sport24.

«Бетис» после 17 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Зенит» возглавляет РПЛ.

Ранее Хохлов заявил, что у «Зенита» есть все шансы пройти «Бетис» в Лиге Европы.