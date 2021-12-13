Хохлов: у «Зенита» есть все шансы пройти «Бетис» в Лиге Европы

Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которой петербургский «Зенит» сыграет с испанским «Бетисом».

«Преждевременно о чём-то говорить, так как будет ещё проведена предсезонная работа. «Зениту» предстоит хорошо подготовиться к весенней части чемпионата. Посмотрим, как команда сумеет измениться, появятся ли новые футболисты и усиление. Ближе к матчу уже будем говорить. Все команды, которые попали в эту стадию, — серьёзные соперники. Я считаю, что это абсолютно нормальный жребий для «Зенита». Конечно, у них есть шансы. Для чего тогда выходить в следующую стадию, если ты не хочешь стараться победить и не веришь в это?» — цитирует Хохлова «Спорт-Экспресс».

Первый матч противостояния пройдёт в Санкт-Петербурге 17 февраля 2022 года, а ответный — в Испании 24 февраля.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграет с «Бетисом» в стыковых матчах Лиги Европы.