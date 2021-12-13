Хохлов: у «Зенита» есть все шансы пройти «Бетис» в Лиге Европы
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«Преждевременно о чём-то говорить, так как будет ещё проведена предсезонная работа. «Зениту» предстоит хорошо подготовиться к весенней части чемпионата. Посмотрим, как команда сумеет измениться, появятся ли новые футболисты и усиление. Ближе к матчу уже будем говорить. Все команды, которые попали в эту стадию, — серьёзные соперники. Я считаю, что это абсолютно нормальный жребий для «Зенита». Конечно, у них есть шансы. Для чего тогда выходить в следующую стадию, если ты не хочешь стараться победить и не веришь в это?» — цитирует Хохлова «Спорт-Экспресс».
Первый матч противостояния пройдёт в Санкт-Петербурге 17 февраля 2022 года, а ответный — в Испании 24 февраля.
Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграет с «Бетисом» в стыковых матчах Лиги Европы.