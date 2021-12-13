Marca: «Реал» намерен опротестовать результаты повторной жеребьёвки 1/8 финала ЛЧ

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Мадридский «Реал» рассматривает возможность подачи протеста на результат повторной жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Marca: «Реал» намерен опротестовать результаты повторной жеребьёвки 1/8 финала ЛЧ
  • Reuters

Об этом сообщает Marca. Мадридский клуб настаивает на том, что пару с «Бенфикой», которая была определена первоначально, сформировали до того, как начались ошибки при жеребьёвке.

При проведении изначальной жеребьёвки в пару 1/8 финала попали «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед», которые встречались на групповом этапе и потому не должны были играть друг с другом на следующей стадии. В связи с этим УЕФА принял решение провести повторную процедуру.

Новым соперником «Реала» стал ПСЖ. 

Ранее сообщалось, что УЕФА провёл повторную жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за технической ошибки.

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