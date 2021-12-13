Marca: «Реал» намерен опротестовать результаты повторной жеребьёвки 1/8 финала ЛЧ

Мадридский «Реал» рассматривает возможность подачи протеста на результат повторной жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом сообщает Marca. Мадридский клуб настаивает на том, что пару с «Бенфикой», которая была определена первоначально, сформировали до того, как начались ошибки при жеребьёвке.

При проведении изначальной жеребьёвки в пару 1/8 финала попали «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед», которые встречались на групповом этапе и потому не должны были играть друг с другом на следующей стадии. В связи с этим УЕФА принял решение провести повторную процедуру.

Новым соперником «Реала» стал ПСЖ.

Ранее сообщалось, что УЕФА провёл повторную жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за технической ошибки.