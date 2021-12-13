УЕФА провёл повторную жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за технической ошибки
- Reuters
При проведении первоначальной жеребьёвки в пару 1/8 финала попали «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед», которые встречались на групповом этапе и потому не должны были играть между собой на следующей стадии. В связи с этим УЕФА принял решение провести повторную процедуру.
«РБ Зальцбург» — «Бавария»
«Спортинг» — «Манчестер Сити»
«Бенфика» — «Аякс»
«Челси» — «Лилль»
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»
«Вильярреал» — «Ювентус»
«Интер» — «Ливерпуль»
ПСЖ — «Реал» Мадрид.
Первые матчи состоятся 15—16 и 22—23 февраля, повторные поединки пройдут 8—9 и 15—16 марта. Финал Лиги чемпионов УЕФА пройдёт 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге. Российский «Зенит» прекратил участие в турнире на стадии группового этапа.
Ранее Канчельскис назвал нормальным явлением ошибку УЕФА при жеребьёвке 1/8 финала ЛЧ.