УЕФА провёл повторную жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за технической ошибки

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прошла повторная жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов.

При проведении первоначальной жеребьёвки в пару 1/8 финала попали «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед», которые встречались на групповом этапе и потому не должны были играть между собой на следующей стадии. В связи с этим УЕФА принял решение провести повторную процедуру.

«РБ Зальцбург» — «Бавария»

«Спортинг» — «Манчестер Сити»

«Бенфика» — «Аякс»

«Челси» — «Лилль»

«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»

«Вильярреал» — «Ювентус»

«Интер» — «Ливерпуль»

ПСЖ — «Реал» Мадрид.

Первые матчи состоятся 15—16 и 22—23 февраля, повторные поединки пройдут 8—9 и 15—16 марта. Финал Лиги чемпионов УЕФА пройдёт 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге. Российский «Зенит» прекратил участие в турнире на стадии группового этапа.

Ранее Канчельскис назвал нормальным явлением ошибку УЕФА при жеребьёвке 1/8 финала ЛЧ.