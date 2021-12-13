УЕФА провёл повторную жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за технической ошибки

Короткая ссылка
В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прошла повторная жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов.
УЕФА провёл повторную жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за технической ошибки
  • Reuters

При проведении первоначальной жеребьёвки в пару 1/8 финала попали «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед», которые встречались на групповом этапе и потому не должны были играть между собой на следующей стадии. В связи с этим УЕФА принял решение провести повторную процедуру.

«РБ Зальцбург» — «Бавария»

«Спортинг» — «Манчестер Сити»

«Бенфика» — «Аякс»

«Челси» — «Лилль»

«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»

«Вильярреал» — «Ювентус»

«Интер» — «Ливерпуль»

ПСЖ — «Реал» Мадрид.

Первые матчи состоятся 15—16 и 22—23 февраля, повторные поединки пройдут 8—9 и 15—16 марта. Финал Лиги чемпионов УЕФА пройдёт 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге. Российский «Зенит» прекратил участие в турнире на стадии группового этапа.

Ранее Канчельскис назвал нормальным явлением ошибку УЕФА при жеребьёвке 1/8 финала ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить