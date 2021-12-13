Сутормин: необходимо подойти полностью готовыми к играм с «Бетисом»

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Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал итоги жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы УЕФА, в которых российскому клубу предстоит сыграть против испанского «Бетиса».
Сутормин: необходимо подойти полностью готовыми к играм с «Бетисом»
  • AP

«Бетис» — хорошая команда. Мы будем подробнее разбирать соперника уже перед матчами. В целом жребий мог сложиться и хуже, если бы нам достался «Наполи», однако «Бетис» — это тоже хорошая, играющая команда. Не зря же они занимают сейчас третье место в Примере. Много хороших и сильных игроков. Большой плюс для нас в том, что мы начинаем дома. Необходимо подойти полностью готовыми к этим играм. Как показывает нынешний сезон, даже в Лиге Европы нет слабых команд — многие по уровню соответствуют даже Лиге чемпионов. Будет непросто, однако всё нам по силам», — цитирует Сутормина пресс-служба «Зенита».

Первый матч против «Бетиса» «Зенит» проведёт в Санкт-Петербурге 17 февраля 2022 года, а ответный — в Испании 24 февраля.

Ранее Семак оценил силу «Бетиса», с которым «Зенит» сыграет в 1/16 финала ЛЕ.

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