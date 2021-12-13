Семак оценил силу «Бетиса», с которым «Зенит» сыграет в 1/16 финала ЛЕ

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что не считает испанский «Бетис» самым сильным соперником среди команд, которые мог получить российский клуб в соперники на стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
Семак оценил силу «Бетиса», с которым «Зенит» сыграет в 1/16 финала ЛЕ
  • Reuters

«До жеребьёвки я говорил, что есть четыре команды, которые выделяются на общем фоне, — это «Наполи», «Лацио», «Реал Сосьедад» и «Бетис». Вчера «Бетис» победил «Реал Сосьедад» со счётом 4:0. Значит, из этой четвёрки есть более сильные три клуба. Нам попался очень непростой оппонент, который сейчас на ходу, занимает третье место в Примере, по забитым мячам уступает только мадридскому «Реалу», насколько я знаю. С испанцами всегда очень трудно играть, учитывая их техническое оснащение, контроль мяча, потому это не самый удачный жребий. Может быть, и не самый плохой, потому что «Наполи» и «Лацио», я считаю, ещё более сильные команды», — цитирует слова тренера официальный сайт клуба.

Первый матч против «Бетиса» «Зенит» проведёт в Санкт-Петербурге 17 февраля 2022 года, а ответный — в Испании 24 февраля.

Ранее Радченко оценил шансы «Зенита» пройти «Бетис» в 1/16 Лиги Европы.

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