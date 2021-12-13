УЕФА официально сообщил о повторном проведении жеребьёвки Лиги чемпионов

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведёт повторную жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов.
УЕФА официально сообщил о повторном проведении жеребьёвки Лиги чемпионов
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба органиации. Мероприятие пройдёт заново 13 декабря в 17:00 мск. Причиной данного решения стала ошибка при проведении жеребьёвки.

В пару 1/8 финала попали «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед», которые встречались на групповом этапе и потому не должны были играть между собой на следующей стадии.

При этом, шар «Манчестер Юнайтед» после ошибки не был сразу же помещён в необходимую корзину. Следом в соперники «Атлетико» выпала «Бавария», хотя это мог бы быть и «Манчестер Юнайтед», если бы соответствующий шар вовремя был положен в нужную корзину.

Ранее сообщалось, что жеребьёвка 1/8 финала ЛЧ может пройти повторно из-за грубой ошибки.

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