Источник: жеребьёвка 1/8 финала ЛЧ может пройти повторно из-за грубой ошибки

При проведении жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА была допущена ошибка, которая может привести к повторному проведению процедуры.

Как сообщает Daily Mail, во время проведения жеребьёвки, в которой принимал участие экс-форвард сборной России Андрей Аршавин, случилась грубая ошибка. В пару попали «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед», которые встречались на групповом этапе и потому не должны были играть между собой в 1/8 финала.

Более того, предполагается, что шар «Манчестер Юнайтед» после ошибки не был сразу же помещён в необходимую корзину. Следом в соперники «Атлетико» выпала «Бавария», хотя это мог бы быть и «Манчестер Юнайтед», если бы соответствующий шар вовремя был положен в нужную корзину.

В настоящее время УЕФА проводит специальное расследование инцидента. Окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Ранее стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.