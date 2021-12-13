Источник: жеребьёвка 1/8 финала ЛЧ может пройти повторно из-за грубой ошибки

Короткая ссылка
При проведении жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА была допущена ошибка, которая может привести к повторному проведению процедуры.
Источник: жеребьёвка 1/8 финала ЛЧ может пройти повторно из-за грубой ошибки
  • Reuters

Как сообщает Daily Mail, во время проведения жеребьёвки, в которой принимал участие экс-форвард сборной России Андрей Аршавин, случилась грубая ошибка. В пару попали «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед», которые встречались на групповом этапе и потому не должны были играть между собой в 1/8 финала.

Более того, предполагается, что шар «Манчестер Юнайтед» после ошибки не был сразу же помещён в необходимую корзину. Следом в соперники «Атлетико» выпала «Бавария», хотя это мог бы быть и «Манчестер Юнайтед», если бы соответствующий шар вовремя был положен в нужную корзину.

В настоящее время УЕФА проводит специальное расследование инцидента. Окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Ранее стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить