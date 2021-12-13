Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

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В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
  • Reuters

Согласно жребию, на стадии 1/8 финала соревнований встретятся:

«Бенфика» — «Реал» Мадрид,
«Вильярреал» — «Манчестер Сити»,
«Атлетико» — «Бавария»,
«РБ Зальцбург» — «Ливерпуль»,
«Интер» — «Аякс»,
«Спортинг» — «Ювентус»,
ПСЖ — «Манчестер Юнайтед»,
«Челси» — «Лилль».

Первые матчи состоятся 15—16 и 22—23 февраля, повторные поединки пройдут 8—9 и 15—16 марта. Финал Лиги чемпионов УЕФА пройдёт 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге. Российский «Зенит» прекратил участие в турнире на стадии группового этапа.

Ранее сообщалось, что Россия вышла на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА.

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