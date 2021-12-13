Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Согласно жребию, на стадии 1/8 финала соревнований встретятся:

«Бенфика» — «Реал» Мадрид,

«Вильярреал» — «Манчестер Сити»,

«Атлетико» — «Бавария»,

«РБ Зальцбург» — «Ливерпуль»,

«Интер» — «Аякс»,

«Спортинг» — «Ювентус»,

ПСЖ — «Манчестер Юнайтед»,

«Челси» — «Лилль».

Первые матчи состоятся 15—16 и 22—23 февраля, повторные поединки пройдут 8—9 и 15—16 марта. Финал Лиги чемпионов УЕФА пройдёт 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге. Российский «Зенит» прекратил участие в турнире на стадии группового этапа.

Ранее сообщалось, что Россия вышла на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА.