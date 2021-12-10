Россия вышла на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия обошла Шотландию и поднялась на девятое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В заключительном туре групповых этапов еврокубков «Зенит» сыграл вничью в Лиге чемпионов с «Челси» (1:1), а «Спартак» обыграл «Легию» в Лиге Европы (1:0). «Локомотив» же уступил в ЛЕ «Марселе» (0:1).

«Зенит» с третьего места в группе ЛЧ вышел в стыки Лиги Европы, а «Спартак» выиграл свою группу в ЛЕ и пробился в 1/8 турнира.

Таким образом, Россия набрала 34,282 балла и расположилась на девятом месте в таблице коэффициентов. У находящихся на строчку ниже шотландцев — 34,100 балла.

Ранее главный тренер красно-белых Массимо Каррера назвал Селихова главным героем «Спартака».