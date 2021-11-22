«Надеюсь, оставляю команду в лучшем состоянии, чем когда возглавил её»: почему Сульшер покинул «Манчестер Юнайтед»

Уле-Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» после почти трёх лет работы. В последнее время команда потерпела ряд чувствительных поражений в чемпионате Англии и опустилась на восьмое место в турнирной таблице. Окончательным поводом для увольнения специалиста стал разгром от «Уотфорда» в минувшие выходные. За время работы с манкунианцами норвежец так и не выиграл ни одного трофея, хотя несколько раз был близок к этому.

Пути Уле-Гуннара Сульшера и «Манчестер Юнайтед» разошлись. Накануне специалист покинул пост главного тренера манкунианцев, который занимал с декабря 2018-го. Отставка произошла после разгромного поражения от «Уотфорда», ставшего ещё одним пунктом в череде неудач нынешнего сезона. Временным наставником «красных дьяволов» назначен Майкл Кэррик, входивший в тренерский штаб норвежца.

Клуб в своём пресс-релизе, посвящённом увольнению Сульшера, трогательно попрощался с ним и призвал болельщиков помнить о проделанной специалистом работе, а также не забывать, что, ещё будучи игроком, он навсегда вошёл в историю команды.

«Уле всегда будет легендой «Манчестер Юнайтед». Мы с сожалением сообщаем, что приняли это трудное решение. Хотя последние недели принесли разочарование, они не должны затмить всю ту работу, которую он проделал на протяжении последних трёх лет, чтобы восстановить фундамент для долгосрочного успеха. Уле уходит с нашей искренней благодарностью за свои неустанные усилия в качестве главного тренера и нашими наилучшими пожеланиями на будущее», — говорится в заявлении.

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Сам Сульшер в интервью клубной пресс-службе выразил благодарность за предоставленный шанс возглавить команду, в которой он провёл большую часть своей карьеры. Норвежец отметил, что покидает свой пост из-за неудовлетворительных результатов, которые преследовали «Юнайтед» на протяжении последних недель.

«Вы знаете, что этот клуб для меня значит и чего я хотел добиться с ним. Я хотел, чтобы мы сделали следующий шаг к победе в Премьер-лиге, к завоеванию трофеев. Я ухожу через парадную дверь, потому что, как мне кажется, все знают, что я полностью отдавал себя клубу. Он многое для меня значит, мы хорошо подходим друг другу, но, к сожалению, я не принёс нужный нам результат и настало моё время уйти. Для меня было большой честью и привилегией, что мне доверили возможность вести МЮ вперёд. Я очень надеюсь, что оставляю команду в лучшем состоянии, чем когда возглавил её», — признался Сульшер.

Основным поводом для расставания стало неудачное выступление клуба в чемпионате Англии. Начало сезона складывалось для действующих вице-чемпионов АПЛ вполне обнадёживающе — «Манчестер Юнайтед» набрал 13 очков в пяти стартовых турах и некоторое время даже возглавлял турнирную таблицу. Но в первом туре Лиги чемпионов МЮ уступил швейцарскому «Янг Бойз», а Кубке английской лиги — «Вест Хэму».

С этого момента у манкунианцев началась настоящая чёрная полоса в Премьер-лиге. В следующих семи турах «красные дьяволы» заработали всего четыре очка, в том числе потерпев чувствительные поражения от прямых конкурентов — «Лестера» (2:4), «Ливерпуля» (0:5) и «Манчестер Сити» (0:2). Последней каплей для руководства клуба стал разгром от «Уотфорда» (1:4), занимавшего на тот момент 16-е место в АПЛ. МЮ после этого опустился на восьмую строчку в АПЛ.

При этом в Лиге чемпионов положение клуба не такое шаткое. В группе F «Юнайтед» делит первое место с «Вильярреалом», с которым 23 ноября проведёт свой первый матч без Сульшера, после чего англичанам останется сыграть дома с «Янг Бойз». «Манчестеру» будет достаточно набрать два очка, чтобы пробиться в плей-офф. Однако между этими матчами команду ещё ждут встречи с «Челси» и «Арсеналом», что осложнит задачу для команды, оставшейся без главного тренера.

Временным сменщиком Сульшера будет Майкл Кэррик, который также много лет играл за «Манчестер Юнайтед», а затем остался в клубе на тренерской должности. Клуб находится в поисках наставника. По данным The Athletic, рассматриваются кандидатуры пяти специалистов: Зинедина Зидана, Лорана Блана, Брендана Роджерса, Хулена Лопетеги и Маурисио Почеттино. Последнего, по информации Talksport, хотел бы видеть в качестве наставника сэр Алекс Фергюсон — легендарный тренер, с именем которого связаны золотые годы МЮ.

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После ухода Фергюсона в 2013 году «Манчестер Юнайтед» больше не выигрывал ни АПЛ, ни Лигу чемпионов. Каждый из его последователей, в число которых входили Дэвид Мойес, Луи ван Гал и Жозе Моуринью, покидал свой пост из-за неудовлетворительных результатов. Сульшеру по сравнению с ними удавалось дольше всех руководить МЮ. При этом он не выиграл ни одного значимого титула, хотя в прошлом сезоне был очень близок к этому — клуб добрался до второго места в чемпионате Англии и финала Лиги Европы.

Тому, кто придёт на смену Сульшеру, придётся снова решать крайне сложную задачу — окупать огромные вложения в команду достойными результатами в одной из самых конкурентных лиг мира. Трансферная стоимость всех игроков «Манчестер Юнайтед» сейчас оценивается более чем в €900 млн (второе место в Англии после «Манчестер Сити»). В команде собрано множество звёзд мирового футбола, в том числе и вернувшийся в клуб минувшим летом Криштиану Роналду. Португальский нападающий оказался одним из первых, кто поблагодарил Сульшера и пожелал ему дальнейших успехов.

«Он был форвардом, когда я впервые прибыл на «Олд Траффорд», он стал моим тренером, когда я вернулся в «Манчестер Юнайтед». Но в первую очередь Уле — выдающийся человек. Я желаю ему лучшего во всём, что уготовано ему в этой жизни. Удачи, мой друг! Ты её заслуживаешь», — написал Роналду в Instagram.

По мнению бывшего футболиста МЮ Уэйна Руни, ответственность за последние результаты команды должны нести именно игроки, а не тренер. Он положительно оценил работу Сульшера и заявил, что тренер вернул клубу стабильность, однако не всё может зависеть от него одного.

«Я был сильно разочарован, когда смотрел вчера игру (матч с «Уотфордом». — RT). Тренер может давать установку, приводить в форму и объяснять тактику, но нет никакого оправдания тому, что показывали некоторые футболисты. Недопустимо, что они размахивали руками, теряли мяч и обвиняли в этом других игроков. Я был бы очень недоволен, если бы увидел такое у своих подопечных. Они представляют один из самых, если не самый большой клуб в мире и должны понимать, что играть за него — это привилегия», — заявил Руни.