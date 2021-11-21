Источник: Зидан может возглавить ПСЖ после окончания сезона

Известный французский специалист Зинедин Зидан может стать главным тренером ПСЖ.

Об этом сообщает Cadena COPE. По информации источника, Зидан может летом 2022 года возглавить парижский клуб, если нынешний наставник ПСЖ Маурисио Почеттино уйдёт в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб также выходил на француза с предложением. Однако Зидан отверг этот вариант по личным причинам: его супруга не хочет жить в Англии.

49-летний специалист является безработным после ухода из мадридского «Реала» летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Зидан не заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед».