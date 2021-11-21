Источник: Зидан может возглавить ПСЖ после окончания сезона
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Об этом сообщает Cadena COPE. По информации источника, Зидан может летом 2022 года возглавить парижский клуб, если нынешний наставник ПСЖ Маурисио Почеттино уйдёт в «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб также выходил на француза с предложением. Однако Зидан отверг этот вариант по личным причинам: его супруга не хочет жить в Англии.
49-летний специалист является безработным после ухода из мадридского «Реала» летом 2021 года.
Ранее сообщалось, что Зидан не заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед».