Источник: Зидан может возглавить ПСЖ после окончания сезона

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Известный французский специалист Зинедин Зидан может стать главным тренером ПСЖ.
Источник: Зидан может возглавить ПСЖ после окончания сезона
  • Reuters

Об этом сообщает Cadena COPE. По информации источника, Зидан может летом 2022 года возглавить парижский клуб, если нынешний наставник ПСЖ Маурисио Почеттино уйдёт в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб также выходил на француза с предложением. Однако Зидан отверг этот вариант по личным причинам: его супруга не хочет жить в Англии.

49-летний специалист является безработным после ухода из мадридского «Реала» летом 2021 года. 

Ранее сообщалось, что Зидан не заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед».

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