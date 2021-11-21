Невилл — об увольнении Сульшера: ты заставил нас гордиться

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал увольнение Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера МЮ.

«Спасибо, Уле. Ты заставил нас гордиться. Последние два месяца были тяжёлыми, но ты вернул в клуб немного души», — написал Невилл в Twitter.

Thank you Ole. You did us proud . The last two months were tough but before that you restored some soul into the club. ❤️ pic.twitter.com/cseYVIFgqK — Gary Neville (@GNev2) November 21, 2021

48-летний Сульшер возглавил «Юнайтед» в декабре 2018 года. По итогам 12 туров АПЛ сезона-2021/22 «красные дьяволы» занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. В Лиге чемпионов УЕФА «Манчестер Юнайтед» делит первое место с «Вильярреалом» в группе F, у команд по семь очков.

Ранее бывший полузащитник МЮ Андрей Канчельскис заявил, что Сульшер проигрывал самые важные матчи.