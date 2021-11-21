Канчельскис — об увольнении Сульшера: он проигрывал самые важные матчи

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал увольнение Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера МЮ.
Канчельскис — об увольнении Сульшера: он проигрывал самые важные матчи
  • Reuters

«Увольнение заслуженное. Самые важные игры он проигрывал. Вроде бы команда неплохо идёт, но самые важные матчи — к примеру, полуфинал Кубка Англии или полуфинал Лиги Европы — проиграл», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что болельщики у МЮ требовательные. Они хотят только побед и новых трофеев.

48-летний Сульшер возглавил «Юнайтед» в декабре 2018 года. По итогам 12 туров АПЛ сезона-2021/22 «красные дьяволы» занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. В Лиге чемпионов УЕФА «Манчестер Юнайтед» делит первое место с «Вильярреалом» в группе F, у команд по семь очков.

Ранее сообщалось, что «Уотфорд» переиграл дома «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ.

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