Кэррик будет руководить «Манчестер Юнайтед» в ближайших матчах

Помощник главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик будет руководить командой в ближайших матчах.

Руководство МЮ занято поисками исполняющего обязанности главного тренера. Ожидается, что специалист возглавит команду до конца сезона-2021/22, сообщает пресс-служба английского клуба.

Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер 21 ноября покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

По информации The Times, решение было принято на экстренном собрании руководителей клуба. Также отмечается, что сумма неустойки составит €9 млн за преждевременное расторжение контракта.

По итогам 12 туров Английской премьер-лиги «красные дьяволы» занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. В Лиге чемпионов УЕФА «Манчестер Юнайтед» делит первое место с «Вильярреалом» в группе F, у команд по семь очков.

Ранее сообщалось, что «Уотфорд» переиграл дома «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ.