СМИ: Роналду назвал, кого хочет видеть главным тренером МЮ
- Reuters
Роналду уверен, что 51-летний испанский специалист поможет МЮ вернуться на прежний уровень и снова составить достойную конкуренцию в Английской премьер-лиге «Ливерпулю», «Манчестер Сити» и «Челси», сообщает Sky Sports.
Утверждается, что руководство «Манчестер Юнайтед» прислушается к мнению 36-летнего португальца и включит Энрике в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера команды.
В данный момент Энрике возглавляет сборную Испании.
Уле-Гуннар Сульшер 21 ноября был отправлен в отставку с поста тренера МЮ. 48-летний норвежец возглавил «Юнайтед» в декабре 2018 года.
По итогам 12 туров АПЛ сезона-2021/22 «красные дьяволы» занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. В Лиге чемпионов УЕФА «Манчестер Юнайтед» делит первое место с «Вильярреалом» в группе F, у команд по семь очков.
Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал увольнение Сульшера.