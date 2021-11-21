СМИ: Роналду назвал, кого хочет видеть главным тренером МЮ

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду посоветовал руководству английского клуба назначить на пост главного тренера МЮ испанца Луиса Энрике.
СМИ: Роналду назвал, кого хочет видеть главным тренером МЮ
  • Reuters

Роналду уверен, что 51-летний испанский специалист поможет МЮ вернуться на прежний уровень и снова составить достойную конкуренцию в Английской премьер-лиге «Ливерпулю», «Манчестер Сити» и «Челси», сообщает Sky Sports.

Утверждается, что руководство «Манчестер Юнайтед» прислушается к мнению 36-летнего португальца и включит Энрике в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера команды.

В данный момент Энрике возглавляет сборную Испании.

Уле-Гуннар Сульшер 21 ноября был отправлен в отставку с поста тренера МЮ. 48-летний норвежец возглавил «Юнайтед» в декабре 2018 года.

По итогам 12 туров АПЛ сезона-2021/22 «красные дьяволы» занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. В Лиге чемпионов УЕФА «Манчестер Юнайтед» делит первое место с «Вильярреалом» в группе F, у команд по семь очков.

Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал увольнение Сульшера.

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