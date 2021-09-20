Вызов Дзюбы, возвращение Глушакова и шанс Агаларова: чем примечателен состав сборной России на октябрьские матчи

Тренерский штаб сборной России обнародовал расширенный состав на октябрьские матчи отборочного этапа ЧМ-2022 со Словакией и Словенией. В списке из 34 футболистов нашлось место ветеранам — полузащитнику «Химок» Денису Глушакову и нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе. Помимо них, велик шанс поработать с главной командой на сборах в Новогорске и у лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова из «Уфы». При этом Валерий Карпин подчеркнул, что итоговый ростер будет отличаться от первоначального, а также вступился за легионеров — Алексея Миранчука и Александра Головина.

Начало рабочей недели ознаменовалось публикацией расширенного списка сборной страны на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира со Словакией и Словенией. Состав получился максимально представительным, ведь в него попали сразу 34 человека. Впрочем, главный тренер национальной команды Валерий Карпин на специально созванной по этому поводу пресс-конференции подчеркнул, что к началу следующего месяца список сильно изменится.

«Посмотрим по опыту сентябрьских матчей, сколько человек приедет в сборную и в каком состоянии. Предварительно из полевых останется 22—24 футболиста плюс четыре-пять вратарей. 2—3 октября соберёмся в Новогорске. Там будем вести подготовку до седьмого числа, а потом вылетим в Казань. Окончательный состав планируем объявить 27 сентября. Всё-таки ещё состоятся встречи еврокубков, Кубка страны, РПЛ. Посмотрим, кто останется. Но все, кто был назван сейчас, понравились нам своей игрой», — сказал специалист.

Примечательно, что в ростере снова оказались сразу пять вратарей. Только Матвей Сафонов из «Краснодара» и перешедший в «Зенит» Станислав Крицюк на этот раз заменили в нём Сергея Песьякова и Александра Максименко. Карпин объяснил, что решение по голкиперам принимал его помощник Виталий Кафанов, а потому сам он дать комментарий на эту тему не может.

«Это не ко мне. Честно говоря, не знаю. Спросил, кого вызываем на сборы. Были названы фамилии. Ответил: «Всё, хорошо», — объяснил наставник сборной.

Если за последний рубеж Карпин может быть относительно спокоен, то фланги обороны должны вызывать тревогу. Марио Фернандес объявил о завершении карьеры, а Илья Самошников и Вячеслав Караваев получили травмы, хотя оба и оказались предварительно включены в расширенный список.

«Сегодня встречаются «Зенит» и «Рубин». Не могу сказать, выйдут ли на поле Самошников и Караваев. Последний восстанавливается от повреждения. Возможно, сегодня они не сыграют, а потом вернутся в строй. Потому состав и называется расширенным», — отметил Карпин.

Попали в него и Сергей Терехов из «Сочи» и Фёдор Кудряшов из «Антальяспора», который ещё не выходил на поле в текущем сезоне чемпионата Турции. По словам специалиста, опытный подопечный может расположиться как в центре, так и на краю обороны в зависимости от задач и соперника.

Также одним из главных событий стало возвращение в сборную Дениса Глушакова, который в последний раз вызывался ещё весной 2018-го. На старте сезона возрастной полузащитник «Химок» набрал отличную форму и забил уже шесть голов в восьми матчах РПЛ. Карпин рассказал, что позвонил экс-капитану «Спартака», и тот изъявил желание помочь.

«Да, его можно назвать ветераном. Всё-таки Денису уже 34 года. Но это не говорит о том, что нужно заканчивать. Некоторые выходят на поле и до 40. Главное, Глушаков продолжает показывать хороший уровень готовности, подкреплённый голами. Потеря Романа Зобнина в этой зоне тоже сыграла свою роль. Хотя если бы он был здоров, также попал бы в список», — пояснил наставник.

В остальном, если не брать в расчёт Зобнина, состав полузащитников получился максимально представительным. Правда, Карпину пришлось ответить на целый ряд критических вопросов о главных звёздах сборной Алексея Миранчука и Александра Головина, выступающих за границей. Рулевой сборной вступился за своих подопечных.

«Миранчук не так много играет? Не соглашусь с этим. По-моему, перед сентябрьским сбором он ещё реже выходил на поле в «Аталанте» и ни разу не попал в стартовый состав. Сейчас же он дважды оказался в основе. Дальше будем смотреть. Футболистов схожего уровня мастерства в России не так много. Не оценивал его игру в Италии в отрыве от команды. Джан Пьеро Гасперини тоже ждёт, когда Алексей покажет тот футбол, который от него хотят видеть. Пока что-то где-то не получается. Но тренер неслучайно говорит, что потенциал у Миранчука огромный и он способен стать лидером коллектива», — напомнил Карпин.

Что касается Головина, то, по мнению специалиста, стоит обращать внимание не на баллы за результативность, а на огромный объём работы, который проделал хавбек «Монако» в последних матчах.

Но больше всего вопросов наставнику сборной задали в связи с возвращением Артёма Дзюбы. Карпин неоднократно отмечал, что форвард «Зенита» пока ещё не получил полноценный вызов в национальную команду и за оставшиеся две недели вполне может выпасть из обоймы.

«Старт сезона получился для него неудачным. В некоторых матчах он вообще не выходил на поле, в других демонстрировал, что находится не в лучшей форме. Однако во встрече с «Ахматом» Артём смотрелся получше. Повторюсь, это расширенный список, а не окончательный. До начала сбора у всех ещё будет по три—четыре игры. Посмотрим, как футболисты себя проявят в них», — заявил Карпин.

При этом он подчеркнул, что для него не является проблемой критика болельщиков в адрес нападающего. По словам специалиста, изменить отношение к себе Артём может только голами. Не могли у наставника не спросить и о капитанской повязке, которую Дзюба регулярно носил при Станиславе Черчесове.

«Если он вернётся, то схема с передачей повязки сохранится. Сможет ли Дзюба стать одним из капитанов? В одном из матчей — возможно», — заверил тренер.

Компанию опытному форварду в ростере составил молодой страйкер «Уфы» Гамид Агаларов, который забил восемь мячей в восьми матчах текущего розыгрыша РПЛ и лидирует в гонке бомбардиров турнира.

«Он много забивает. Вот и вся характеристика. Но они с Константином Тюкавиным ещё могут не попасть в окончательный ростер. Человек пять—семь из него точно выпадут. Но способны и остаться. Вдруг Агаларов забьёт за две игры пять мячей, а Тюкавин — восемь. С другой стороны, Константин может вовсе выпасть из основы «Динамо», как это произошло в последней встрече с «Сочи», — отметил Карпин.

О следующих соперниках тренер высказался сухо. По его мнению, сборные Словакии и Словении являются коллективами хорошего европейского уровня и относиться к ним следует с уважением.

«Это разные оппоненты, демонстрирующие разные результаты. Мы внимательно изучили их сентябрьские матчи и получили нужную информацию. Понятно, что речь не идёт о командах уровня Франции, Англии или Испании. Как я уже говорил, Россия никого не сильнее и не слабее. А Словения и Словакия находятся с нами приблизительно на одном уровне. Персонально в их составе выделять никого не собираюсь», — заключил специалист.