Карпин прокомментировал вызов Агаларова в сборную России

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему вызвал в команду нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.
Карпин прокомментировал вызов Агаларова в сборную России
  • ©Пресс-служба футбольного клуба "Уфа"

«Он много забивает. Вот моя характеристика. Он и Тюкавин не вызваны в сборную, это всего лишь расширенный список. Вызваны они могут быть 27 сентября. Человек пять-семь из этого списка не попадут. Возможно, это будет кто-то из них, а могут и оба остаться в окончательном списке. Может, Агаларов забьёт за две игры пять мячей, а Тюкавин — восемь. А может, Тюкавин вообще не будет больше играть за «Динамо», как вчера», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Агаларов впервые попал в расширенный список сборной России. 21-летний нападающий является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. На его счету восемь мячей в восьми матчах.

Ранее Карпин заявил, что уровень Зиньковского позволил ему попасть в расширенный состав сборной.

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