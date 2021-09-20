Карпин прокомментировал вызов Агаларова в сборную России
- ©Пресс-служба футбольного клуба "Уфа"
«Он много забивает. Вот моя характеристика. Он и Тюкавин не вызваны в сборную, это всего лишь расширенный список. Вызваны они могут быть 27 сентября. Человек пять-семь из этого списка не попадут. Возможно, это будет кто-то из них, а могут и оба остаться в окончательном списке. Может, Агаларов забьёт за две игры пять мячей, а Тюкавин — восемь. А может, Тюкавин вообще не будет больше играть за «Динамо», как вчера», — сказал Карпин на пресс-конференции.
Агаларов впервые попал в расширенный список сборной России. 21-летний нападающий является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. На его счету восемь мячей в восьми матчах.
Ранее Карпин заявил, что уровень Зиньковского позволил ему попасть в расширенный состав сборной.