Карпин: уровень Зиньковского позволил ему попасть в расширенный состав сборной

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о вызове в сборную полузащитника клуба ФНЛ «Крылья Советов» Антона Зиньковского.

«Уровень игры, который он показывает, позволил ему попасть в расширенный состав сборной. Чтобы иллюзий не было ни у вас, ни у футболиста: это расширенный список. Окончательный будет 27 сентября. Сегодня ещё будут матчи, потом следующий тур. А там посмотрим, кто останется. Но все, кто попал, нам понравились своей игрой», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Сборная России в квалификационном турнире чемпионата мира 2022 года 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

Ранее Карпин назвал расширенный состав национальной команды, которая будет готовиться к октябрьским матчам квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.