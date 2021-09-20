Важнее московского дерби: почему матч «Рубина» с «Зенитом» — больше чем борьба за лидерство РПЛ

«Рубин» на своём поле примет «Зенит» в одном из центральных матчей 8-го тура РПЛ. В случае победы казанцы догонят петербуржцев в таблице и подтвердят статус самого неудобного соперника в национальном чемпионате. В свою очередь, успех в грядущей встрече позволит Сергею Семаку набрать первые очки в очной дуэли с Леонидом Слуцким и подтвердить, что поражение от «Челси» не сказалось на психологическом состоянии футболистов. Почему матч в Казани важнее дерби между ЦСКА и «Спартаком» — в материале RT.

Непримиримые соперники

Если исходить из положения команд в турнирной таблице РПЛ, то именно матч между «Рубином» и «Зенитом» должен считаться центральным в восьмом туре. Однако соседство с главным дерби страны пагубно сказалось на уровне ажиотажа вокруг противостояния лидеров чемпионата, хотя оно содержит в себе не меньше интриг. Подопечные Сергея Семака постараются удержать первую строчку, а мешать им всеми доступными способами будет один из самых неудобных оппонентов.

Безусловно, градус ожидания повышен во многом из-за того, что последняя встреча «Рубина» с «Зенитом» в РПЛ получилась весьма драматичной. В 21-м туре прошлого сезона казанцы нанесли действующим чемпионам чувствительное поражение со счётом 2:1, а концовка и вовсе получилась невероятно яркой. На 92-й минуте Денис Макаров пробежал половину поля, «раскачал» двух защитников противника и оставил не у дел голкипера. А семь минут спустя Артём Дзюба смазал пенальти и упустил шанс восстановить паритет.

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Однако та победа «Рубина» над «Зенитом» стала далеко не единственной за последнее время. В прошлом сезоне чемпионы России потерпели всего три поражения, причём дважды уступали именно казанцам и оба раза с одинаковым счётом. Войти в элитный клуб коллективов, обыгрывавших сине-бело-голубых, удалось лишь «Динамо» — также одному из открытий прошлого первенства, продолжающего развиваться и в нынешнем.

За последние три соревновательных года «Рубин» и вовсе трижды брал верх над противником — больше, чем кто-либо. Правда, и поражений потерпел столько же, вследствие чего расположился на четвёртом месте в списке самых неудобных оппонентов петербуржцев (50% побед). Реже «Зенит» выигрывал лишь у «Локомотива» (28,6%), «Уфы» и «Ахмата» (оба — 42,9%).

Тем не менее будущий матч обещает стать более статусным и напряжённым ещё по одной причине. Предыдущие шесть неизменно проходили в формате противостояния непререкаемого фаворита с явным аутсайдером. Ведь если «Зенит» подходил к ним исключительно в статусе лидера первенства, то «Рубин» — как максимум команды из средней части таблицы. За последние три сезона он располагался выше восьмой строчки лишь в преддверии одной игры — в рамках третьего тура чемпионата-2018/19. Но здесь это было обусловлено прежде всего малым количеством проведённых встреч.

Сейчас же подопечные Слуцкого не только входят в топ-4, но и в случае победы могут нагнать соперника в турнирной таблице — в активе обоих коллективов станет по 17 очков. И это наверняка станет дополнительной мотивацией для «Рубина», после вылета из Лиги конференций получившего возможность всецело сосредоточиться на выступлении в национальном первенстве.

Восстановление после выезда в Лондон

В свою очередь, подобного нельзя сказать о петербуржцах — единственных представителях России в Лиге чемпионов. Подопечные Семака уже успели стартовать в главном еврокубке и чуть было не вырвали ничью у действующего победителя — «Челси». Гости самоотверженно защищались и пропустили лишь в середине второго тайма, предоставив слишком много свободы Ромелу Лукаку. Тем не менее они заслужили положительную оценку за выезд в Лондон и вселили в своих болельщиков надежду, что с третьей попытки наконец смогут занять в своей группе место выше четвёртого.

Но необходимо учитывать и тот факт, что впечатляющее выступление на «Стэмфорд Бридж» не могло не стоить «Зениту» серьёзных энергозатрат. С одной стороны, сине-бело-голубым не пришлось преодолевать большие расстояния по ходу встречи с «Челси». Так, больше всех пробежал Алексей Сутормин, но на фоне остальных его 9,1 км кажутся более чем скромными. С этим показателем он делит лишь 140-е место среди всех участников первого тура Лиги чемпионов, уступая 4,3 км лидерам в лице Янника Феррейры-Карраско из «Атлетико» и Мехди Тареми из «Порту». Однако необходимость постоянно отрабатывать в обороне, обозначать отбор и при первой же попытке пытаться организовать контратаку наверняка заметно сказались на функциональном состоянии петербуржцев. И это не считая психологического аспекта.

В связи с этим одна из главных интриг состоит в том, как именно на «Зенит» повлияет поражение от «Челси». Подопечные Семака могут использовать это в качестве стимула и выйти на поле стадиона «Центральный» предельно мотивированными на победу, либо, наоборот, не успеть отойти от болезненного поражения. И это не говоря о потенциальных проблемах с восстановлением. Да, пять суток — более чем достаточный срок, чтобы прийти в форму, но не стоит забывать и о двух перелётах.

Кроме того, наставник по-прежнему не сможет рассчитывать на троих футболистов. В Казани не сыграют защитники Деян Ловрен и Вячеслав Караваев, а также полузащитник Магомед Оздоев. И если последний не считается основным с момента приобретения Вендела, то первые два являются ключевыми исполнителями в обороне. Следовательно, в основе наверняка появятся Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин, освоившийся на месте правого защитника.

Первое тяжёлое испытание для «Рубина»

Хозяева также рискуют остаться без ряда исполнителей, и с учётом их состава потери вполне могут считаться более серьёзными. Вне заявки рискуют оказаться хавбек Александр Зуев, а также двое фланговых защитников — Владислав Игнатьев и Илья Самошников. Причём отсутствие последнего обещает стать особенно болезненным. Он является железным игроком основы, а в 2021 году принимал участие во всех матчах «Рубина» в РПЛ, если не был дисквалифицирован. Примечательно, что отсутствовал он лишь в игре 29-го тура прошлого сезона с тульским «Арсеналом», а подменял его именно Зуев.

И это особенно не вовремя, ведь матч с «Зенитом» фактически станет для «Рубина» первой серьёзной проверкой со времён игры со «Спартаком» в первом туре. Несмотря на высокое место в таблице, его перспективы по-прежнему неясны, ведь с мощной оппозицией он практически не сталкивался. Единственным исключением можно назвать «Краснодар», с которым пути пересеклись в конце августа. Но тогда верх взяли «быки» (0:2), заставив лишний раз усомниться в шансах казанцев на медали.

Помимо «Зенита», до середины октября «Рубину» предстоит помериться силами с «Динамо», «Нижним Новгородом» и «Локомотивом» — сплошь представителями верхней части таблицы, большая часть из которых входит в число фаворитов первенства. И именно в этот период во многом и станет понятно, способны ли казанцы выступить успешнее, чем год назад, и укрепиться в статусе претендентов на медали.

Пока же рассуждать об этом крайне сложно. С одной стороны, летом клуб лишился двух сильных исполнителей — Дениса Макарова и Карла Старфельта, а впоследствии был вынужден отпустить и Дарко Йевтича, но сделал всё возможное, чтобы компенсировать их потери. Почти €14,5 млн было потрачено на покупки Андерса Дрейера, Сеада Хакшабановича и Монтассара Тальби, призванных усилить как среднюю, так и защитную линии. И все трое уже начинают оправдывать вложенные в них средства. Датчанин с ходу оформил хет-трик, черногорец отметился голом и передачей, а тунисец дважды выходил в основе. Но будут ли они стабильно приносить пользу — пока вопрос.

Злой гений Семака

Сам Слуцкий прокомментировал ситуацию с обилием повреждений и выразил надежду, что все травмированные успеют восстановиться к ключевой игре восьмого тура. Это предоставит ему возможность относительно на равных посоревноваться со своим бывшим ассистентом (оба работали в сборной России) и, возможно, укрепиться в статусе одного из самых неудобных визави. На данный момент Леонид входит в число тренеров, чьи подопечные не отдали ни одного балла в играх с футболистами Семака.

В общей сложности коллективы под руководством Слуцкого и Семака противостояли друг другу трижды — два раза в прошлом сезоне, а до этого — аж в 2014 году. Тогда Леонид возглавлял ЦСКА, а Сергей исполнял обязанности главного тренера «Зенита». Встреча на «Арене Химки» завершилась со счётом 1:0 в пользу армейцев, а автором победного гола стал Георгий Миланов.

Примечательно, что, помимо Слуцкого, лишь двое российских тренеров могут похвастаться подобной статистикой — набором максимально возможного количества очков — в противостоянии с командами Семака. Причём оба сейчас трудятся в сборных России. Николай Писарев помогает Валерию Карпину в главной, а Михаил Галактионов возглавляет молодёжную. Но разница в том, что их успехи относятся к периоду работы Сергея в «Уфе». А у руля «Зенита» он исключительно уступал только звёздным иностранцам — Юлиану Нагельсману, Томасу Тухелю, Люсьену Фавру, Филиппу Клеману и Хавьеру Кальехе.