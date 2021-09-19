Карпин заявил, что конфликт с Дзюбой не повлияет на вызов футболиста в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признал наличие конфликта с нападающим петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Есть. Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Под руководством Карпина сборная России сыграла вничью с Хорватией и обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

После шести матчей сборная России занимает второе место в группе Н, имея 13 очков и уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.

Артём Дзюба не получил приглашения на сентябрьские матчи национальной команды.

Ранее Карпин показал отдых после матчей сборной России.