Карпин заявил, что конфликт с Дзюбой не повлияет на вызов футболиста в сборную России
«Есть. Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».
Под руководством Карпина сборная России сыграла вничью с Хорватией и обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0).
После шести матчей сборная России занимает второе место в группе Н, имея 13 очков и уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.
Артём Дзюба не получил приглашения на сентябрьские матчи национальной команды.
Ранее Карпин показал отдых после матчей сборной России.