Карпин показал отдых после матчей сборной России

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл подробности отдыха после сентябрьских матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Карпин показал отдых после матчей сборной России
  • РИА Новости

«Ну вот и лес, и вода, и воздух… Добрался наконец-то», — написал Карпин в своём Instagram.

Летом Карпин возглавил сборную России после отставки Станислава Черчесова.

Под руководством Карпина сборная России сыграла вничью с Хорватией и обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

После шести матчей сборная России занимает второе место в группе Н, имея 13 очков и уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.

Ранее Максим Осипенко сравнил Юрия Сёмина и Валерия Карпина в тренировочном плане.

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