Карпин показал отдых после матчей сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл подробности отдыха после сентябрьских матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Ну вот и лес, и вода, и воздух… Добрался наконец-то», — написал Карпин в своём Instagram.

Летом Карпин возглавил сборную России после отставки Станислава Черчесова.

Под руководством Карпина сборная России сыграла вничью с Хорватией и обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

После шести матчей сборная России занимает второе место в группе Н, имея 13 очков и уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.

Ранее Максим Осипенко сравнил Юрия Сёмина и Валерия Карпина в тренировочном плане.