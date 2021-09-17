Карпин показал отдых после матчей сборной России
- РИА Новости
«Ну вот и лес, и вода, и воздух… Добрался наконец-то», — написал Карпин в своём Instagram.
Летом Карпин возглавил сборную России после отставки Станислава Черчесова.
Под руководством Карпина сборная России сыграла вничью с Хорватией и обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0).
После шести матчей сборная России занимает второе место в группе Н, имея 13 очков и уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.
Ранее Максим Осипенко сравнил Юрия Сёмина и Валерия Карпина в тренировочном плане.