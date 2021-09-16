Российские клубы набрали одно очко в матчах первого тура еврокубков
- © Pavel Golovkin / AP
Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
В составе «Локомотива» забитым мячом отметился Фаустино Анджорин, у «Марселя» — Чингиз Ундер.
Таким образом, российские клубы набрали одно очко в матчах первого тура еврокубков.
Ранее московский «Спартак» потерпел поражение от варшавской «Легии» в игре первого тура группового этапа Лиги Европы, а санкт-петербургский «Зенит» уступил лондонскому «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.