Российские клубы набрали одно очко в матчах первого тура еврокубков

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Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Российские клубы набрали одно очко в матчах первого тура еврокубков
  • © Pavel Golovkin / AP

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

В составе «Локомотива» забитым мячом отметился Фаустино Анджорин, у «Марселя» — Чингиз Ундер.

Таким образом, российские клубы набрали одно очко в матчах первого тура еврокубков.

Ранее московский «Спартак» потерпел поражение от варшавской «Легии» в игре первого тура группового этапа Лиги Европы, а санкт-петербургский «Зенит» уступил лондонскому «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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