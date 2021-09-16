Кварацхелия не попал в топ-40 претендентов на Golden Boy

Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия не вошёл в топ-40 претендентов на премию Golden Boy.

Tuttosport опубликовал список футболистов, попавших в топ-40 претендентов на премию Golden Boy.

20-летний Кварацхелия, входивший в топ-100, не попал в топ-40 претендентов на награду лучшему молодому игроку Европы.

Футболист выступает за «Рубин» с 2019 года. Он провёл за клуб 55 матчей и забил восемь мячей.

Ранее генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что клуб во время летнего трансферного окна не получал предложений по поводу Кварацхелии.