Гендиректор «Рубина»: мы были готовы к переговорам по Кварацхелии, но предложения не было

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что клуб во время летнего трансферного окна не получал предложений по полузащитнику Хвиче Кварацхелии.

«Хвича не ушёл, и мы очень довольны, что он остался. Задачи продать его перед нами не стояло, просто было много разговоров о том, что им интересуются клубы. Но ни одного предложения о его покупке не было — ни от одного клуба официального запроса не поступало. Суммы по нему мы не озвучивали, потому нельзя говорить, что у нас высокие запросы. Прислали хотя бы предложение на рубль, я тогда ответил бы, что на такое не готов. Но ведь даже на рубль не прислали, потому о чём тут ещё говорить. Мы были готовы к переговорам, но предложения не было. Он остался, чему мы рады. Этот игрок крайне важен для нас, и, как кажется, он и болельщикам полюбился: на футбол стали ходить с большим интересом. В зимнее трансферное окно обычно бывает не так много приобретений у европейских клубов, но посмотрим, как всё сложится. Сейчас Кварацхелия — игрок «Рубина», — цитирует Сайманова «БИЗНЕС Online».

По информации ряда СМИ, 20-летним грузинским полузащитником интересовались несколько европейских клубов. Наиболее заинтересованным называли итальянский «Милан».

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