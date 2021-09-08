Гендиректор «Рубина»: мы были готовы к переговорам по Кварацхелии, но предложения не было

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Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что клуб во время летнего трансферного окна не получал предложений по полузащитнику Хвиче Кварацхелии.
Гендиректор «Рубина»: мы были готовы к переговорам по Кварацхелии, но предложения не было
  • © rubin-kazan.ru

«Хвича не ушёл, и мы очень довольны, что он остался. Задачи продать его перед нами не стояло, просто было много разговоров о том, что им интересуются клубы. Но ни одного предложения о его покупке не было — ни от одного клуба официального запроса не поступало. Суммы по нему мы не озвучивали, потому нельзя говорить, что у нас высокие запросы. Прислали хотя бы предложение на рубль, я тогда ответил бы, что на такое не готов. Но ведь даже на рубль не прислали, потому о чём тут ещё говорить. Мы были готовы к переговорам, но предложения не было. Он остался, чему мы рады. Этот игрок крайне важен для нас, и, как кажется, он и болельщикам полюбился: на футбол стали ходить с большим интересом. В зимнее трансферное окно обычно бывает не так много приобретений у европейских клубов, но посмотрим, как всё сложится. Сейчас Кварацхелия — игрок «Рубина», — цитирует Сайманова «БИЗНЕС Online».

По информации ряда СМИ, 20-летним грузинским полузащитником интересовались несколько европейских клубов. Наиболее заинтересованным называли итальянский «Милан».

Ранее Слуцкий заявил, что потолок зарплат выключит Россию из мирового футбольного процесса.

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