Слуцкий: потолок зарплат выключит нас из мирового футбольного процесса
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«Честно говоря, я не слышал об этих предложениях и идеях. С большим трудом представляю себе потолок зарплат в футболе по аналогии с хоккеем. Его будет очень тяжело ввести. У нас другие условия, введение потолка зарплат в РПЛ выключит нас из мирового футбольного процесса», — сказал Слуцкий.
В российском спорте потолок зарплат действует в Континентальной хоккейной лиге.
Ранее сообщалось, что Минспорт и РФС обсуждают внедрение потолка зарплат в российском футболе.