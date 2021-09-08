Слуцкий: потолок зарплат выключит нас из мирового футбольного процесса

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий в беседе с журналистами на форуме «Россия — спортивная держава» высказался об идее ввести потолок зарплат в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Честно говоря, я не слышал об этих предложениях и идеях. С большим трудом представляю себе потолок зарплат в футболе по аналогии с хоккеем. Его будет очень тяжело ввести. У нас другие условия, введение потолка зарплат в РПЛ выключит нас из мирового футбольного процесса», — сказал Слуцкий.

В российском спорте потолок зарплат действует в Континентальной хоккейной лиге.

Ранее сообщалось, что Минспорт и РФС обсуждают внедрение потолка зарплат в российском футболе.