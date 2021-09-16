Семак рассказал о состоянии травмированных Караваева, Ловрена и Оздоева

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков команды: Вячеслава Караваева, Деяна Ловрена и Магомеда Оздоева.

«Информация о травмированных? На сегодняшний день она не изменилась: ни Оздоев, ни Караваев, ни Ловрен не тренируются в общей группе, поэтому будем держать ситуацию под контролем и ждать скорейшего восстановления игроков, которые нам очень нужны», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Он также рассказал о подготовке команды к матчу восьмого тура Российской премьер-лиги с казанским «Рубином».

Матч пройдёт 20 сентября. Начало — в 18:30 мск.

Ранее Вячеслав Колосков высказался о поражении «Зенита» от «Челси» в Лиге чемпионов.