Семак рассказал о состоянии травмированных Караваева, Ловрена и Оздоева

Короткая ссылка
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков команды: Вячеслава Караваева, Деяна Ловрена и Магомеда Оздоева.
Семак рассказал о состоянии травмированных Караваева, Ловрена и Оздоева
  • Reuters

«Информация о травмированных? На сегодняшний день она не изменилась: ни Оздоев, ни Караваев, ни Ловрен не тренируются в общей группе, поэтому будем держать ситуацию под контролем и ждать скорейшего восстановления игроков, которые нам очень нужны», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Он также рассказал о подготовке команды к матчу восьмого тура Российской премьер-лиги с казанским «Рубином».

Матч пройдёт 20 сентября. Начало — в 18:30 мск.

Ранее Вячеслав Колосков высказался о поражении «Зенита» от «Челси» в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить