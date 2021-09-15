Колосков высказался о поражении «Зенита» от «Челси» в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал поражение петербургского «Зенита» от лондонского «Челси» в матче первого тура Лиги чемпионов.
Колосков высказался о поражении «Зенита» от «Челси» в Лиге чемпионов
  • Reuters

«Зенит» сыграл достойно. Главное, что футболисты не испугались, играли в свой футбол до последней минуты матча. Команда грамотно выходила из обороны, создавала моменты и не давала сопернику реализовывать свои», — цитирует Колоскова Sport24.

По его мнению, «Зенит» может внести себе в актив встречу с «Челси».

«Зенит» показал, что с любыми грандами можно играть на равных. То, что петербуржцы так сыграли, меня ничуть не удивило. Я ожидал агрессии от них и изначально говорил, что мастерство футболистов на достаточно высоком уровне», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил Ромелу Лукаку.

Ранее Колосков прокомментировал решение шести легионеров «Зенита» преклонить колено в знак поддержки акции Black Lives Matter перед матчем с «Челси».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить