Колосков высказался о поражении «Зенита» от «Челси» в Лиге чемпионов

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал поражение петербургского «Зенита» от лондонского «Челси» в матче первого тура Лиги чемпионов.

«Зенит» сыграл достойно. Главное, что футболисты не испугались, играли в свой футбол до последней минуты матча. Команда грамотно выходила из обороны, создавала моменты и не давала сопернику реализовывать свои», — цитирует Колоскова Sport24.

По его мнению, «Зенит» может внести себе в актив встречу с «Челси».

«Зенит» показал, что с любыми грандами можно играть на равных. То, что петербуржцы так сыграли, меня ничуть не удивило. Я ожидал агрессии от них и изначально говорил, что мастерство футболистов на достаточно высоком уровне», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил Ромелу Лукаку.

Ранее Колосков прокомментировал решение шести легионеров «Зенита» преклонить колено в знак поддержки акции Black Lives Matter перед матчем с «Челси».