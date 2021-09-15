Колосков прокомментировал поддержку акции BLM игроками «Зенита» на матче с «Челси»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал решение шести легионеров петербургского «Зенита» преклонить колено в знак поддержки акции Black Lives Matter перед матчем первого тура Лиги чемпионов с лондонским «Челси».

«То, что легионеры «Зенита» поддержали акцию, — их личное дело. Пусть делают что хотят. Но хватит уже эту тему мусолить. Она не заслуживает нашего внимания», — цитирует Колоскова Sport24.

По его мнению, то, что российские футболисты не встали на колено, совершенно закономерно.

«Эта акция абсолютно ненужная и неприемлемая. Уже второй сезон она длится, а что этим демонстрируют — непонятно. Постояли пару сезонов — и хватит. Сколько можно-то?» — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил Ромелу Лукаку.

Отметим, что в акции BLM отказались участвовать российские игроки и украинский защитник Ярослав Ракицкий.

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов прокомментировал решение шести легионеров петербургского «Зенита» преклонить колено в знак поддержки акции Black Lives Matter перед матчем первого тура Лиги чемпионов с лондонским «Челси».