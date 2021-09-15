Милонов назвал поддержку акции BLM игроками «Зенита» причиной поражения от «Челси»
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«Гнать их надо. Я давно говорю, что легионеры — лишние. Даром не нужны. Надо их выгнать за нарушение контракта, потому что они политизируют футбол. И потом набрать из молодёжного состава нормальных парней», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».
Депутат также прокомментировал поражение «Зенита» от «Челси».
«Зенит» проиграл потому, что игроки поклонились. Это неправильно», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил Ромелу Лукаку.
Отметим, что в акции BLM отказались участвовать российские игроки и украинский защитник Ярослав Ракицкий.
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