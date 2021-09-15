Жириновский заявил, что депутаты намерены доработать законопроект о введении Fan ID в РПЛ

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поделился мнением о введении Fan ID в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Жириновский заявил, что депутаты намерены доработать законопроект о введении Fan ID в РПЛ
  • РИА Новости

«Мы постараемся внести поправки в введение Fan ID в РПЛ, чтобы не было отказов болельщикам без объяснения причин. Даю команду аппарату, чтобы просвещали болельщиков по новым новостям Fan ID», — цитирует Жириновского «РБ Спорт».

По его словам, он понимает, что болельщикам не нравятся некоторые позиции в законе о Fan ID.

«Мы на вашей стороне», — заявил Жириновский.

Напомним, что президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что руководством РФС была поставлена задача попробовать добровольную идентификацию и провести её на базе клубов лиги.

Ранее Жириновский заявил, что намерен написать письмо в Роспотребнадзор с просьбой увеличить заполняемость стадионов во время спортивных мероприятий.

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