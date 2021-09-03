Жириновский обратится в Роспотребнадзор с просьбой увеличить количество зрителей на спортивных мероприятиях

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что намерен написать письмо в Роспотребнадзор с просьбой увеличить заполняемость стадионов во время спортивных мероприятий.
Жириновский обратится в Роспотребнадзор с просьбой увеличить количество зрителей на спортивных мероприятиях
  • РИА Новости

«Я обещаю, что уже сегодня напишем письмо в Роспотребнадзор с просьбой увеличить квоту зрителей на спортивных мероприятиях в России», — цитирует Жириновского «РБ Спорт».

Политик отметил, что для того, чтобы убрать все ограничения по коронавирусной инфекции, нужно вакцинироваться.

«Метро закрыть нельзя — иначе город встанет. А закрыть арены и другие заведения — борьба с коронавирусом», — сказал он.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, что на матч шестого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Мальты пустят 30% зрителей от вместимости стадиона.

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