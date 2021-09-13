Шалимов признался, что ему стыдно перед болельщиками за результат матча с «Рубином»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о поражении своей команды в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином» (0:4).

«Сегодняшний результат — 4:0 — это, конечно, много и неприятно. Стыдно перед нашими болельщиками, которые сюда приехали. Они покинули трибуны, не дожидаясь конца матча. Команда сейчас в тяжёлой ситуации. Нужно больше тренироваться и работать. Игрокам готовиться, а нам их готовить к бою — не уступать ни в подборах, ни в единоборствах. 0:2 на 15-й минуте — это большая фора для такой мастеровитой команды, как «Рубин». Не скажу, что мы сдались, в конце где-то смогли выправить. Понятно, что в некоторых моментах «Рубин» играл по счёту. Мы же старались играть вперёд, были угловые и штрафные, а также возможности, чтобы создать момент. Мы могли бы забить при счёте 2:0. Но это футбол, здесь нельзя ошибаться, тем более на таком уровне. Надо забивать, а там уже смотреть. «Рубин» выиграл сегодня уверенно», — цитирует Шалимова официальный сайт «Урала».

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о хет-трике Андерса Дрейера в матче с «Уралом».