Слуцкий высказался о хет-трике Дрейера в матче с «Уралом»

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал разгромную победу своей команды в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (4:0).
Слуцкий высказался о хет-трике Дрейера в матче с «Уралом»
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«Мы забили два быстрых мяча, это повлияло на игру. «Урал» удивил нас своей тактической расстановкой. Когда мы готовились и имели возможность анализировать их последнюю контрольную игру, то они ни разу не играли в три центральных защитника. Я рад, что мы сумели быстро среагировать и перестроиться. Возникали определённые проблемы с перестроением, потому что мы не до конца были готовы к этому варианту схемы. В конце матча, когда было много свободных зон, у нас начали возникать моменты. Дрейер? Не припомню, чтобы в моей практике были футболисты, которые оформляли хет-трик в первом же матче. Я доволен дебютом всех новичков. Что же касается газонов, он плохой и на «Центральном», и на «Ак Барс Арене». Если и переезжать, то на базу», — сказал Слуцкий после матча.

Новичок «Рубина» Андерс Дрейер оформил хет-трик в первом же матче за клуб после перехода.

Ранее сообщалось, что Дрейер стал первым футболистом в истории РПЛ, оформившим хет-трик в дебютном матче.

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