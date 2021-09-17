Слуцкий объяснил, почему матч «Зенита» с «Челси» непоказателен для «Рубина»

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Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий высказал мнение, что санкт-петербургский «Зенит» доминирует над остальными клубами РПЛ, несмотря на слабые результаты в еврокубках.
Слуцкий объяснил, почему матч «Зенита» с «Челси» непоказателен для «Рубина»
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«Естественно, при подготовке к матчу с «Зенитом» нам нужно учитывать, что они доминируют в чемпионате России. Матч с «Челси» является абсолютно непоказательным в этом плане», — приводит слова тренера официальный сайт казанского клуба.

14 сентября «Зенит» уступил лондонскому «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:1.

«Рубин» сыграет с санкт-петербургской командой 20 сентября на стадионе «Центральный» в Казани. Начало матча — в 18:30 мск.

Ранее Слуцкий выступил против введения потолка зарплат в российском футболе.

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