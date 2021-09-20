В сборной России назвали дефицитную позицию

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не считает, что в национальной команде есть проблема с нападающими, но признал, что существует нехватка крайних защитников.

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«У нас пять форвардов попало. Это дефицит? Если говорить о центральных нападающих, пять человек попали в расширенный. О каком дефиците может идти речь? Дефицит есть с крайними защитниками, что греха таить», — сказал Карпин на пресс-конференции. После сентябрських матчей национальной команды закончил карьеру в сборной России крайний защитник ЦСКА Марио Фернандес. Ранее сообщалось, что Карпин прокомментировал вызов Агаларова в сборную России.