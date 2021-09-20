В сборной России назвали дефицитную позицию
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«У нас пять форвардов попало. Это дефицит? Если говорить о центральных нападающих, пять человек попали в расширенный. О каком дефиците может идти речь? Дефицит есть с крайними защитниками, что греха таить», — сказал Карпин на пресс-конференции.
После сентябрських матчей национальной команды закончил карьеру в сборной России крайний защитник ЦСКА Марио Фернандес.
Ранее сообщалось, что Карпин прокомментировал вызов Агаларова в сборную России.